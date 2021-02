Giro d’Italia 2021, date, programma e calendario tappe

Il Giro d’Italia 2021 prenderà il via il prossimo 8 maggio e si concluderà il 30 maggio. Come ogni anno, saranno ben 21 le tappe in programma. Il percorso sarà caratterizzato da ben otto arrivi in salita, un tappone dolomitico, lo sterrato, 2 cronometro e 6 frazioni per velocisti.

Giro d’Italia 2021, il calendario delle tappe

Tutto pronto per l’edizione 2021 del Giro d’Italia. Infatti, pandemia permettendo, i corridori saranno schierati ai nastri di partenza a Torino per tre settimane di corsa che garantiranno sicuramente vero spettacolo. La corsa inizierà con una crono e per l’occasione è Torino la città scelta per la partenza. La corsa attraverserà lo stivale e terminerà con la passerella a Milano. Sebbene sia ancora troppo presto per fare dei bilanci, al via ci dovrebbero essere diversi big delle due ruote su strada. Vediamo ora nello specifico, le tappe che caratterizzeranno la nuova edizione della corsa rosa.

sabato 8 – 1a tappa – TORINO-TORINO km 9 (crono)

domenica 9 – 2a tappa – STUPINIGI – NICHELINO km 173

lunedì 10 – 3a tappa – BIELLA – CANALE km 187

martedì 11 – 4a tappa – PIACENZA – SESTOLA km 186

giovedì 13 – 6a tappa – GROTTE DI FRASASSI – ASCOLI PICENO km 150

venerdì 14 – 7a tappa – NOTARESCO – TERMOLI km 178

sabato 15 – 8a tappa – FOGGIA – GUARDIA SANFRAMONDI km 173

domenica 16 – 9a tappa – CASTEL DI SANGRO – CAMPO FELICE km 160

lunedì 17 – 10a tappa – L’AQUILA – FOLIGNO km 140

martedì 18 – riposo

mercoledì 19 – 11a tappa – PERUGIA – MONTALCINO km 163

giovedì 20 – 12a tappa – SIENA – BAGNO DI ROMAGNA km 209

venerdì 21 – 13a tappa – RAVENNA – VERONA Km 197

sabato 22 – 14a tappa – CITTADELLA – MONTE ZONCOLAN km 205

domenica 23 – 15a tappa – GRADO – GORIZIA Km 145

lunedì 24 – 16a tappa – SACILE – CORTINA D’AMPEZZO km 211

martedì 25 – riposo

mercoledì 26 – 17a tappa – CANAZEI – SEGA DI ALA km 193

giovedì 27 – 18a tappa – ROVERETO – STRADELLA – km 228

venerdì 28 – 19a tappa – ABBIATEGRASSO – ALPE DI MERA km 178

sabato 29 – 20a tappa – VERBANIA – VALLE SPLUGA / ALPE MOTTA km 164

domenica 30 – 21a tappa – SENAGO-MILANO km 29,4 (crono)

Chi sarà il corridore che porterà a casa la maglia rosa?

Per scoprirlo non resta che attendere il mese di maggio e seguire tre intense settimane di corsa.