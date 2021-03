Aew: Shaquille O’Neal debutta nel mondo del wrestling

Shaquille O’Neal conosciuto da tutti per essere una leggenda del basket americano ha debuttato nel mondo del wrestling. L’ex star dei LA Lakers è salito sul quadrato targato Aew, la federazione che ha sede a Jacksonville in Florida. Shaq prendendo parte alla faida tra Jade Cargill contro Cody Rhodes e Red Velvet, non si è fatto mancare niente al suo debutto. Il match è andato in onda nell’episodio settimanale Aew Dynamite.

L’incontro ha messo in evidenza le doti da intrattenitore dell’ex star NBA che addirittura è riuscito a farsi schiantare contro un tavolo, grazie al volo di Cody Rhodes. Tra l’incredulità dei commentatori dello show, la partner di Shaq è riuscita a schienare la sua avversaria, ottenendo la vittoria del match. Volo a parte, O’Neal grazie alla sua stazza e alla sua potenza è riuscito a farsi rispettare tenendo testa ad un avversario più quotato ed esperto. Nel finale l’ex compagno di squadra del compianto Kobe Bryant ha regalato la ciliegina sulla torta ai suoi fan. A fine match Shaquille O’Neal è stato caricato su un’ambulanza ma non appena il commentatore Tony Schiavone ha aperto la porta del mezzo, non lo ha più trovato. I fan increduli sono ora in attesa di conoscere il proseguimento del cammino di O’Neal in Aew, magari c’è una cintura in vista.

