Akinfenwa in WWE, il muscoloso calciatore chiamato dalla Federazione

Ci sono carriere che tutto ad un tratto vengono stravolte, come nel caso degli atleti che passano da uno sport ad un altro. La notizia che vi stiamo per raccontare riguarda di un calciatore pronto ad entrare nel mondo del wrestling. Stiamo parlando di Akinfenwa, calciatore del Wycombe. Classe 1982, Akinfenwa è noto agli amanti del calcio non per i suoi gol, pochissimi pur essendo un attaccante di sfondamento. Il giocatore londinese è conosciuto per la sua prestanza fisica da lottatore, con 1.85 per 102 kg di muscoli. Ecco quindi che potremmo vedere Akinfenwa in WWE.

Akinfenwa in WWE, si aspetta la sua decisione

Una delle stelle della Championship, il giocatore inglese più volte ha raccontato che gli hanno sempre detto: “Tu non puoi giocare a calcio“. Però si sa, i sogni sono più grandi di qualsiasi altra cosa ed è andato avanti lo stesso, lasciando comunque un’impronta importante. Nella Federazione guidata da Vince McMahon, quindi, potrebbe esserci un nuovo innesto. La chiamata è arrivata, ora tocca ad Akinfenwa prendere una decisione. Quello che al momento si sa è che non è intenzionato a restare nel mondo del calcio. Un mondo che gli ha dato tanto e che ora, però, gli sta stretto: “Non voglio fare l’allenatore, ho già impiegato due decenni nel calcio. Sto avendo dei contatti con un paio di produttori di Los Angeles per alcuni progetti cinematografici. Sto avendo dei colloqui anche con la WWE , penso che sarei un bravo lottatore. Sono sempre stato in grado di vivere la mia vita senza dare conto a nessuno, quindi sono eccitato per il futuro“.

Dichiarazioni che fanno ben sperare per un suo approdo nel wrestling, così come tanti altri sportivi, basti pensare al portiere ex Werder Brema Tim Wiese, che ha appeso i guantoni al chiodo per salire sul ring. Possiamo, però, citarne tanti altri, come Mike Tyson e Shaquille O’ Neil, approdati alla WWE.