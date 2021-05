Dove vedere Wrestlemania Backlash 2021, orario, diretta e streaming

Ecco dove vedere Wrestlemania Backlash 2021! Tutto inizierà la notte tra il 16 e 17 maggio all’una italiana.

E’ tutto pronto per il primo ppv post Wrestlemania: Wrestlemania Backlash! Quest’anno l’evento targato WWE prenderà una denominazione diversa. E’ la prima edizione del pay-per-views con titolo alterato e finalmente ritorna alla sua programmazione iniziale, ovvero come evento post-Showcase Of The Immortals. L’evento è stato preparato nei minimi particolari e vedrà una serie di match importanti: Cesaro e Roman Reigns si sfideranno con in palio il WWE Universal Championship, mentre Bobby Lashley dovrà difendere il titolo contro ben due avversari: Braun Strowman e Drew McIntyre. Inoltre ci sarà un incontro tra i Dirty Dawgs e Rey Mysterio & Dominik Mysterio. Il team composto da Ziggler e Roode dovrà difendere il loro Smackdown Tag Team Titles dall’assalto della famiglia Mysterio. In caso di vittoria di quest’ultimi si riscriverebbe la storia in WWE.

Dove vedere Wrestlemania Backlash 2021, canale streaming e diretta

Lo show si terrà nella notte tra domenica 16 maggio e lunedì 17 alle ore 01.00 italiane. Il WWE Network, piattaforma streaming ufficiale della federazione, trasmetterà in diretta esclusiva il pay per view. Il collegamento con il Kick-off dell’evento si terrà alle ore 00.00 e sarà visibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della federazione. Quindi per vedere Backlash bisognerà sottoscrivere una piattaforma con costo mensile di 9.99 dollari.

Il programma di Backlash

Di seguito tutta la programmazione dell’evento WWE. Come possiamo notare la Federazione dei McMahon ha curato nei minimi dettagli ogni match. Tra cui quello per il WWE Universal tra Reigns Vs Cesaro.

Triple Threat Match/WWE Championship

Bobby Lashley (c) VS Drew McIntyre VS Braun Strowman

WWE Universal Championship

Roman Reigns (c) VS Cesaro

WWE SmackDown Women’s Championship

Bianca Belair (c) VS Bayley

Triple Threat Match/WWE RAW Women’s Championship

Rhea Ripley (c) VS Charlotte Flair VS Asuka

SmackDown Tag Team Championship

Rey & Dominik Mysterio VS Dirty Dawgs (Robert Roode & Dolph Ziggler)

Lumberjack Match

The Miz VS Damian Priest