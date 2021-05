League of Legends, Mid-Seasonal Invitational

Mancano orami poche ore all’inizio del Mid-Season Invitational secondo torneo internazionale di League of Legends più importante dopo il campionato mondiale. Dopo la pausa forzata dell’anno scorso, causa COVID, l’MSI riprende quest’anno in una delle zone più spettacolari d’Europa, Reykjavik, Islanda.

Mid-Season Invitational, i partecipanti

Al Mid-Season Invitational partecipano dodici teams, tutti i vincitori del primo split (Spring Split/ Spring Season) dei campionati regionali. Dei quattro campionati regionali più seguiti al mondo parteciperanno i Cloud 9, vincitori del League of Legends Championship Series del Nord America, i MAD Lions vincitori del League of Legends European Championship, i DWG KIA vincitori della lega coreana LCK e i Royal Never Give Up che si sono aggiudicati la vittoria all’LPL. Cloud 9, MAD Lions e DWG KIA sono alla loro prima partecipazione mentre, i RNG hanno partecipato la prima volta nel 2016 arrivando terzi e poi nel 2018 vincendo contro i coreani del Kingzone Dragon X.

Le altre otto squadre a competere a questa edizione dell’MSI sono le vincitrici dei campionati professionistici di diverse regioni. Infinity Esports sono i vincitori della Lega Latinoamericana, hanno vinto il titolo di primavera contro i Furious Gaming. Restando nel continente americano, i rappresentanti del Circuit Brasilian LOL, vincitori dello Split 1 di campionato sono i paiN Gaming. Il team, formato da soli giocatori brasiliani, ha vinto la partecipazione all’MSI giocandosi la finale contro i Vorax. I rappresentanti del League of Legends Circuit Oceania saranno i Pentanet.GG. Il team è alla sua terza partecipazione al campionato dell’Oceania ed è rimasto in testa durante tutto il campionato, vincendo la finale contro i Peace. Per la LoL Japan League parteciperanno i DetonatioN Focus Me; la squadra, durante il campionato, ha vinto diciotto partite su ventidue aggiudicandosi la partecipazione all’MSI battendo in finale i V3 Esports. L’ultimo team meno conosciuto sulla scena internazionale sono gli Istanbul Wildcats; vincendo 3-1 la finale contro i 1907 Fenerbahce Esports, gli IW saranno a rappresentare la Turkish Championship League.

#MSI2021 teams from around the globe on their way to Iceland! ✈🇮🇸 pic.twitter.com/X881LpSa97 — LoL Esports (@lolesports) April 28, 2021

I volti già noti

Le ultime due squadre a partecipare all’edizione di quest’anno del Mid-Season Invitational non sono nuove alle competizioni internazionali, entrambi hanno partecipato all’ultimo mondiale tenutosi a Shanghai nell’ottobre del 2020. I Paris Saint-Germain Talon e gli Unicorns Of Love rappresenteranno rispettivamente il Pacific Championship Series e il LoL Continental League. Il team di Hong Kong dei PSG Talon si era già distinto alla competizione mondiale riuscendo a superare i Play In e ad arrivare decimi. Anche gli UOL hanno partecipato al mondiale del 2020 classificandosi solo sedicesimi. Arrivando per un pelo ai Playoff della Spring Season 2021 dell’LCL, hanno vinto 3-1 contro i CrowCrowd.

Il dodicesimo team

Al Mid-Season Invitational avrebbero dovuto partecipare dodici team ma, a causa delle restrizioni sui viaggi dovuti alla pandemia, i GAM Esports non saranno in Islanda. Il team avrebbe dovuto rappresentare il Vietnam Championship Series ma, come si legge dal comunicato rilasciato dalla sezione di League of Legends della Riot:

“Abbiamo valutato diverse soluzioni che permettessero alla squadra della VCS di competere in Islanda, ma non siamo riusciti a trovarne una realizzabile. (…) Abbiamo deciso di conferire alla squadra tutta la loro parte del montepremi, come se avesse partecipato all’evento.“

A causa del COVID, è la seconda volta che il team vietnamita non parteciperà ad una competizione internazionale, già durante il World Championship 2021, insieme al Team Flash, non è riuscito a partire per competere contro i grandi.

Il Mid-Season Invitational inizierà domani alle ore 15:00 CET con la prima partita che vedrà battersi il team dell’LCS Cloud 9 contro i campioni del mondo, DWG KIA.