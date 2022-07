Beach Pro Tour Giardini Naxos Future, trionfano Scampoli Bianchin: altre tre coppie azzurre sul podio

Termina nel migliore dei modi e con ottimi risultati per le coppie azzurre la tappa “Future” di Giardini Naxos del Beach Pro Tour. Infatti, sulla sabbia del lido Naxos, a trionfare nel tabellone femminile è la coppia azzurra formata da Margherita Bianchin e Claudia Scampoli. Inoltre, sul podio femminile è salita anche un’altra coppia azzurra: la giovane coppia formata da Valentina Cali e Margherita Tega. Due coppie azzurre anche sul podio maschile: secondo posto per la coppia formata da Davide Benzi e Carlo Bonifazi e terzo per la coppia Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso. Ecco di seguito il racconto delle varie finali.

Trionfo azzurro a Giardini Naxos

Su nove coppie azzurre presenti nel main draw, ben cinque hanno chiuso il loro percorso nei primi quattro posti del torneo. Le finali a Giardini Naxos sono partite con il derby azzurro nella finalina 3/4 posto del tabellone femminile e con il trionfo della giovane coppia Tega/Cali sulla coppia Orsi Toth/Gili per 2-0 (21-15, 32-30). Poi è toccato scendere in campo alla coppia Windisch/Dal Corso. La coppia azzurra ha battuto al tie-break della finalina la coppia lituana Stankevicius/Knasas con il risultato di 2-1 (18-21, 22-20, 15-9). Dopo le due finaline è arrivato il momento delle due finali per la vittoria del torneo, dove erano presenti due coppie azzurre: Benzi/Bonifazi e Scampoli/Bianchin. La coppia maschile è stata superata dagli australiani Fuller/O’Dea al termine di un tie-break al cardiopalma (21-19, 16-21, 17-15), mentre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin hanno trionfato battendo la coppia belga Cools/Vd Vonder con il risultato di 2-1 (21-16, 17-21, 15-13).