E’ il momento della verità per la Juventus di Maurizio Sarri. Dopo la delusione in Coppa Italia, la squadra campione d’Italia è tornata a vincere in campionato grazie ai due assi Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. La prestazione contro il Bologna di Mihajlovic è stata incoraggiante, ma a questa Juventus manca ancora qualcosa e gli automatismi di Sarri non sono stati ancora assimilati dalla squadra. Serve tempo e interpreti giusti, ma dopo la cocente sconfitta in finale di Coppa Italia con il Napoli, non sono più ammessi passi falsi in campionato.

Una stagione a zero titoli non è contemplata dai tifosi della Vecchia Signora ed ecco che l’impegno che andrà in scena venerdì allo Stadium contro il Lecce di Liverani, diventa cruciale per il morale e per la lotta Scudetto con la Lazio di Simone Inzaghi. Nel match d’andata, i pugliesi riuscirono a bloccare i bianconeri al Via Del Mare sull’1-1 e l’impegno non è assolutamente da sottovalutare per la capolista. Il Lecce è reduce da una sconfitta netta contro il Milan e vuole riscattarsi questo venerdì a Torino. In caso di risultato negativo, la lotta per la salvezza si complicherebbe per la compagine di Liverani.

Un match dunque molto complicato per entrambe le squadre. Stando alle ultime dichiarazioni rilasciate da La Repubblica, lo spogliatoio della Juventus sarebbe piuttosto agitata. Addirittura, Bonucci avrebbe detto a Sarri di “stare calmo” durante una delle ultime partite dei bianconeri. Ciò testimonia quanto sia delicata la situazione in casa Juventus. Calcio d’inizio ore 21:45, venerdì 26 giugno.

Dove vedere Juventus Lecce streaming e diretta tv

Il match valido per la 28a giornata di Serie A, Juventus Lecce, in programma venerdì 26 giugno alle ore 21:45, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canali 251 del satellite). Per coloro che volessero vedere Juventus Lecce in streaming direttamente sul proprio tablet, smartphone, notebook o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Facilissima da scaricare, Sky Go permette di vedere la partita sul proprio dispositivo in qualsiasi momento. Buon divertimento!