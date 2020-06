Trovare un giocatore così completo come il Papu Gomez è veramente difficile: trequartista in grado di compiere prodezze personali e allo stesso tempo uomo squadra (specialmente nei momenti di difficoltà). Se c’è un nome che risulta sempre il primo nome sulla lista di Gian Piero Gasperini è proprio l’argentino con il numero 10 stampato dietro, anche perché senza la sua presenza si fa molta fatica ad impostare il gioco offensivo nerazzurro. Contro la Lazio è stato il solito elemento promosso a pieni voti, e contro l’Udinese non vorrà mancare all’appuntamento con la sesta vittoria consecutiva per avvicinarsi al terzo posto in classifica (occupato momentaneamente dall’Inter di Antonio Conte).

Record di assist per il Papu Gomez: doppia cifra da Dea – Analizzando i dati della stagione 2019/2020, contando anche la ripartenza post quarantena, Papu Gomez è arrivato a quota 12 assist in campionato: entrando nella top 3 nella classifica degli assist-man. Risultato importante, ma allo stesso tempo non sorprendente viste le potenzialità del numero 10 atalantino sulla trequarti di gioco: a dimostrazione di quanto sia uomo squadra, e che è bravo a far segnare anche gli altri (i suoi compagni di reparto Josip Ilicic e Duvan Zapata su tutti). Staremo a vedere se contro l’Udinese si ripeterà con un’altra prestazione di lusso.