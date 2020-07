Nella maggior parte dei casi si dice che il pallone è rotondo e può accadere di tutto, ma è proprio tale concetto che, partita dopo partita, record dopo record, tende a farci stupire tutti quanti (tifosi e tantissimi appassionati). L’Atalanta ha passato gli ultimi quattro anni a trasformare la sorpresa in realtà, fino a farla diventare la normalità, anche se nonostante questa considerazione, ieri sera è accaduto un fatto storico non indifferente. Certo, l’Atalanta ha battuto il Bologna 1-0, con la rete del solito Luis Muriel (alla sua diciottesima rete stagionale), ed è proprio il colombiano l’assoluto protagonista di un record stellare per quanto concerne il calcio moderno.

Muriel dopo Alcacer: questa è storia – Con la rete realizzata contro il Bologna, Luis Muriel è risultato statisticamente come il miglior marcatore dalla panchina del XXI secolo (subito dopo Alcacer). Un segno storico per il mondo del calcio, e se viene da una realtà come quella nerazzurra vale addirittura doppio. Rendimento pazzesco quello del numero 9 atalantino che ha una media goal da centravanti titolare (ed è soltanto un semplice vice offensivo). Le parole mancano, ma non importa: i fatti portano sempre le cose giuste, e quello fatto da “Luigino” rimarrà scritto negli annali.