Infaticabile, a tutto campo, da clonare, talentuoso, qualità ottimale e una pagella che in termini di numeri sarebbe sempre sul 9/10. Ovviamente stiamo parlando di Alejandro Dario Papu Gomez: il miglior trequartista della Serie A da due anni a sta parte. L’Atalanta è riuscita a conquistare la sua settima vittoria consecutiva, e il merito di questo successo è anche del numero 10 atalantino, che ancora una volta si dimostra un potenziale tanto importante quanto fruttifero ai fini del risultato finale della squadra allenata da Gian Piero Gasperini (non certamente una sorpresa in quel di Bergamo).

Papu Gomez assist man e una prestazione da Champions – Contro il Napoli allenato da Gennaro Gattuso, l’Atalanta è riuscita a vincere grazie soprattutto al suo capitano dalla qualità impeccabile: non solo per l’assist regalato a Pasalic durante l’azione del primo goal, ma anche per la prestazione sfornata per tutti i 90 minuti di gioco. Ormai non è più una sorpresa vedere il numero 10 atalantino tra i promossi (le volte in cui ha toppato si contano sulle dita di una mano), anche se gli elogi nei suoi confronti sono sempre un fattore da non far passare in secondo piano. L’Atalanta è vicina alla Champions, e Papu è intenzionato a trascinare la squadra verso la vittoria.