De Ligt, nuovo record stabilito: nessuno in Europa come il difensore della Juventus

Nel momento no della Juventus, che continua a incassare reti (ben 12 nelle ultime 5 partite di Serie A) e a rimandare l’appuntamento con il suo nono scudetto consecutivo, una nota positiva giunge proprio dal reparto difensivo e si chiama Matthijs De Ligt. Il centrale olandese, dopo un breve periodo di adattamento al nostro calcio, ha acquisito man mano sicurezza nei propri mezzi, ergendosi in men che non si dica a pilastro del pacchetto arretrato della “Vecchia Signora”, che proprio grazie alla sua continuità e al suo talento ha potuto rinunciare a cuor leggero (si fa per dire) all’apporto di capitan Giorgio Chiellini, il quale quest’anno ha decisamente trascorso più minuti fuori che dentro il terreno di gara, complici i ripetuti infortuni.

De Ligt da urlo: stabilito un nuovo primato

Il difensore ex Ajax, tuttavia, non si è distinto in maglia bianconera unicamente per le sue qualità da stopper e per la sua affidabilità; il Nazionale olandese, infatti, ha stabilito un prezioso record in questa Serie A, celebrato su Twitter da Opta. “Matthijs De Ligt è il più giovane difensore dei cinque maggiori campionati europei 2019/20 ad aver segnato almeno quattro reti”. Per la cronaca, De Ligt in questa stagione si è sbloccato nel derby d’andata contro il Torino (0-1), per poi ripetersi contro Fiorentina (3-0) e Lecce (4-0). Infine, il meraviglioso (ma inutile, ai fini del punteggio finale) sigillo contro l’Udinese di ieri sera (2-1 per i friulani alla Dacia Arena).