Diletta Leotta è solita pubblicare le foto e i video dei suoi allenamenti su Instagram. Questa volta a balzare all’occhio attento degli utenti è un commento particolare, quello di Zlatan Ibrahimovic. La conduttrice sportiva di Dazn posta uno scatto che la immortala sorridente dopo una sessione di allenamento, con la didascalia che recita: “E anche questo allenamento è andato, godiamoci questo tramonto e un po’ di relax… ma tenetevi pronti perché tra poco tocca a voi!”. Gli oltre 500 mila like hanno attirato l’attenzione di Ibra che non esita a rispondere.

Il commento di Ibrahimovic al post della Leotta

L’attaccante del Milan anche lui molto attivo su Instagram, guardando il post della conduttrice ha deciso di commentare la foto punzecchiando la Leotta: “Cosa stai facendo sul tetto, Diletta? Non rilassarti”. La simpatica osservazione di Ibrahimovic ha raccolto apprezzamenti da parte dei fan dei due e Diletta non ha esitato a rispondere con un laconico: “Stay Tuned”.

Lo svedese che domenica scorsa contro la Lazio ha ritrovato il gol dopo mesi di astinenza, non è stato l’unico a commentare in tono ironico il post di Diletta Leotta. Un follower della conduttrice ha scritto: “Vorrei sapere con questo caldo, chi termina l’allenamento pettinato e senza sudore”.