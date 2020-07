Inter-Napoli streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match 28 luglio

Inter-Napoli, i nerazzurri vogliono mantenere il secondo posto. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dalla vittoria esterna contro il Genoa con Lukaku e Sanchez in grande spolvero e con 76 punti in 36 giornate occupano la seconda posizione in graduatoria davanti all’Atalanta e la Lazio, staccate di una sola lunghezza. Ormai sfumato lo scudetto, l’obiettivo dei nerazzurri resta quello di concludere al meglio il campionato e prepararsi all’Europa League. Gli ospiti allenati da Rino Gattuso hanno vinto 2-0 nell’ultimo turno casalingo contro il Sassuolo e non hanno quasi più nulla da chiedere al campionato se non rifinire la condizione in vista degli ottavi di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Il match Inter-Napoli, valevole per la trentasettesima giornata della Serie A 2019/20, si gioca martedì 28 luglio alle ore 21.45 a porte chiuse nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nei 73 precedenti a San Siro tra le due squadre si registrano 47 vittorie dei nerazzurri, 17 pareggi e 9 successi dei partenopei.

Inter-Napoli, ecco le ultime sulle probabili formazioni.

Dove vedere Inter-Napoli, diretta tv e streaming

Il match Inter-Napoli trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.