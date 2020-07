Probabili formazioni Inter Napoli: le ultimissime

Domani sera alle ore 21.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, si disputerà il match Inter Napoli, valevole per la 37.a giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri che ottenuta la qualificazione alla prossima edizione della Champions League stanno lottando insieme ad Atalanta e Lazio per il secondo posto che attualmente vede la squadra di Antonio Conte avanti di un punto (76-75) rispetto alle altre due, mentre il Napoli di Gennaro Gattuso grazie alla vittoria della Coppa Italia si è conquistato la partecipazione alla fase a gironi dell’Europa League nonostante il settimo posto in campionato. Andiamo ora a vedere quali sono le ultime sulle probabili formazioni.

Probabili formazioni Inter Napoli: ecco le possibili scelte dei due tecnici

Inter: I padroni di casa non potranno schierare oltre allo squalificato Gagliardini, gli infortunati Sensi, Vecino e De Vrij; nel classico 3-5-2 in porta giocherà Handanovic, linea difensiva con Skriniar, Ranocchia (o Godin) e Bastoni; a centrocampo due ballottaggi che vedono protagonisti Barella-Borja Valero, Candreva-Moses con i due calciatori italiani leggermente favoriti, mentre Young, Brozovic ed Eriksen sono sicuri di giocare dall’inizio. In attacco la coppia sarà formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Tre i diffidati: Borja Valero, Vecino e De Vrij (quest’ultimi due assenti).

Napoli: Due gli indisponibili per la squadra partenopea, ovvero lo squalificato Mertens e l’infortunato Manolas; per il resto tutti disponibili con tre ballottaggi in corso che riguardano uno per ruolo. Nel 4-3-3, tra i pali ci sarà Meret, in difesa centrali Koulibaly e Maksimovic, a sinistra Mario Rui e a destra uno tra Hysaj-Di Lorenzo con l’albanese favorito. A centrocampo Demme regista, mentre ai suoi lati agiranno Zielinski ed Elmas, ma quest’ultimo potrebbe essere sorpassato alla fine da Allan, mentre il terzetto offensivo vedrà in campo l’ex Politano, Milik e Insigne ma non è da escludere che il capitano degli azzurri, sempre presente alla ripresa dopo il lockdown potrebbe lasciare il posto a Lozano. Un solo diffidato, ovvero il polacco Zielinski.

Probabili formazioni Inter Napoli

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne.

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2