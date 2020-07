Juventus-Lazio streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match 20 luglio

Juventus-Lazio, i bianconeri vogliono chiudere il discorso scudetto. Gli uomini di Maurizio Sarri sono reduci dal pareggio sofferto contro il Sassuolo e nelle ultime tre gare hanno totalizzato soltanto due punti. Lo scudetto non sembra essere in pericolo, il vantaggio sull’Inter seconda è di sei punti a cinque turni dalla fine ma l’ambiente cerca una scossa dopo le polemiche intorno alle ultime prestazioni che hanno preoccupato i tifosi in vista del vero obiettivo stagionale, la Champions League. Gli ospiti sono in crisi nera e si ritrovano in quarta posizione a meno nove dai bianconeri dopo aver conquistato solo 7 punti dalla ripresa del campionato post Coronavirus. Il match Juventus-Lazio, valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A 2019/20, si gioca lunedì 20 luglio alle ore 21.45 a porte chiuse nell’ Allianz Stadium di Torino. I precedenti in terra torinese sono nettamente a favore dei bianconeri con 48 vittorie casalinghe, 18 pareggi e 10 successi laziali. L’ultimo blitz della banda Lotito risale all’1-2 dell’ottobre 2017.



Dove vedere Juventus-Lazio, diretta tv e streaming

Il match Juventus-Lazio sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.