Domani sera alle ore 21.45 all’Allianz Stadium di Torino, si disputerà il match Juventus Lazio, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie A. Bianconeri al primo posto con 77 punti, biancocelesti quarti a 69; nell’ultimo turno di campionato entrambe le squadre hanno pareggiato in trasferta rispettivamente contro Sassuolo (3-3) e Udinese (0-0). In questa stagione la Lazio di mister Simone Inzaghi ha sconfitto due volte su due e sempre con il risultato di 3-1 la Juventus del tecnico Maurizio Sarri, prima in campionato (7 dicembre) e poi in Supercoppa (22 dicembre). Andiamo ora a vedere quali sono le ultime sulle probabili formazioni.

Probabili formazioni Juventus Lazio, ecco le possibili scelte dei due tecnici

Juventus: L’allenatore dei campionati d’Italia dovrà fare a meno dello squalificato Bernardeschi e degli infortunati De Sciglio, Chiellini e Khedira; nel 4-3-3 in porta ci sarà Szczesny, quartetto difensivo con Cuadrado e Alex Sandro laterali e Bonucci-De Ligt centrali, a centrocampo ci sono due ballottaggi, ovvero Rabiot-Matuidi e Bentancur-Ramsey con i primi leggermente favoriti, mentre il tridente offensivo sarà quello formato da Douglas Costa, Dybala e Ronaldo. Tre i diffidati: Bentancur, Rabiot, Bonucci.

Lazio: Il tecnico dei biancocelesti è sempre in piena emergenza: allo squalificato Patric, non saranno a disposizione Marusic, Correa, Lulic, Lucas Leiva e Radu. Nel 3-5-2, tra i pali Strakosha, difesa a tre con Luiz Felipe, Acerbi e Bastos; a centrocampo dubbio Cataldi-Parolo, con quest’ultimo che dovrebbe partire dal primo minuto, mentre i quinti saranno Lazzari e Jony, con Milinkovic Savic e Luis Alberto interni. Coppia d’attacco Immobile-Caicedo.

Cinque i diffidati: Acerbi, Bastos, Cataldi, Lazzari, Leiva (assente).

Probabili formazioni Juventus Lazio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.