Juventus-Torino streaming gratis e diretta TV Serie A, dove vedere il derby 4 luglio

Juventus-Torino, i bianconeri favoriti nel derby della Mole. Gli uomini di Maurizio Sarri sono reduci dal facile successo 3-1 in trasferta contro il Genoa con le reti di Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa e con 72 punti in 29 giornate comandano la classifica della Serie A con quattro lunghezze di vantaggio sulla Lazio. Al contrario, i granata di mister Longo hanno perso le ultime due partite di campionato e con 31 punti ne hanno solo sei di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce. Sarà quindi un derby di Torino con alta posta in palio. Il match Juventus-Torino, valevole per la trentesima giornata di Serie A, si gioca sabato 4 luglio alle ore 17.15 a porte chiuse nell’Allianz Stadium del capoluogo piemontese. Sarà il derby numero 150 nel massimo campionato con 71 successi dei bianconeri, 35 vittorie granata e 43 pareggi nei precedenti. I granata non hanno mai vinto nel nuovo stadio bianconero.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-TORINO

Juventus-Torino streaming gratis e diretta tv

Il derby Juventus-Torino sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.