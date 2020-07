La rinascita di Insigne, dall’ammutinamento a leader del Napoli

Napoli-Roma, il derby del Sole, in un San Paolo vuoto, in cui si sente di tutto, da incitazioni, consigli, e qualche parolaccia che ci sta, si affrontano le due squadre che in campionato hanno dato maggior delusioni ai propri tifosi.

Distanti 15 punti dall’imprendibile Atalanta, il Napoli, la spunta, a pochi dalla fine, con un gioiello del suo capitano Lorenzo Insigne, che ci ha creduto, ha battuto con un tiro a giro, mix di precisione e potenza a battere il portiere dei giallorossi Pau Lopez, che ha salvato il risultato in più di un’occasione.

Sì, proprio Insigne, che dopo il gol, è corso da Gattuso abbracciandolo, quasi ringraziando, Ringhio per la sua rinascita. Sesto gol in campionato, per un calciatore che di solito supera la decina in campionato.

Criticato nel periodo di Ancelotti, la maggioranza dei tifosi chiedeva la sua testa, dopo il famoso ammutinamento post-Salisburgo in Champions League. Col tecnico di Reggiolo non ebbe un gran rapporto sul suo schieramento in campo, con Gattuso è rinato.

Applicazione, assist e gol, che hanno dato 3 punti al Napoli agganciando la Roma in classifica.

Sempre criticato per tentare questo famoso “tiro a giro”, visto che il suo mito Del Piero ci riusciva sempre, ora ha vinto anche Insigne, vendicandosi contro chi l’ha criticato per tanto tempo.