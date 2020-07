Serie A, Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus-Torino formazioni ufficiali: la presentazione del derby della Mole – Indipendentemente da quelle che sono le posizioni in classifica di entrambe le squadre, Juventus-Torino è sempre una partita molto importante: stiamo parlando del famoso derby della Mole. Nonostante il contesto sia abbastanza condizionato per via dell’emergenza Coronavirus, e di conseguenza il match sarà a porte chiuse, la posta in palio è veramente molto alta: da una parte ci sono i bianconeri che dopo la vittoria di Genoa (contro i rossoblu per 1-3) vogliono consolidare il primato solitario e allontanare sempre di più la Lazio di Simone Inzaghi, dall’altra c’è un Torino disperato che ha bisogno di una vittoria per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione. Si prospetta sicuramente una grande battaglia calcistica, ma non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le formazioni ufficiali del match.

Juventus Torino formazioni ufficiali: le scelte degli allenatori

I bianconeri allenati da Maurizio Sarri scenderanno in campo con il loro 4-3-3 offensivo: spazio al tridente offensivo composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Chiavi del centrocampo a Betancourt e Pjanic. Difesa della Juventus affidata al soliti De Light. Per quanto riguarda invece il Torino, affidamento sul cannoniere Belotti nel 3-5-2 granata, con Rincon pronto a sacrificarsi sia in fase difensiva che offensiva.

Juventus-Torino formazioni uffuciali

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti.