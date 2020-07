Zlatan Ibrahimovic a cena con Diletta Leotta: è amore?

Ha risolto la pratica Sassuolo con una doppietta da grande bomber di razza, Zlatan Ibrahimovic. Il ritorno in Italia dello svedese è coinciso con la rinascita del Milan di Stefano Pioli, nelle ultime ore confermato alla guida del club rossonero anche per la prossima stagione. D’altra parte, i risultati parlano di lui e il Diavolo è senza dubbio una delle compagini più in forma della Serie A da quando il pallone ha ripreso a rotolare sui manti erbosi di tutt’Italia dopo lo stop primaverile connesso alla pandemia di Coronavirus e all’annesso lockdown. L’Europa League è ormai una certezza per i lombardi e Zlatan potrebbe avere deciso di festeggiare questi successi facendosi un regalo ambito da milioni di italiani: Diletta Leotta.

Zlatan Ibrahimovic: è amore con Diletta Leotta?

Eh, sì. L’aitante Zlatan Ibrahimovic e la bionda giornalista di Dazn sono stati pizzicati a cena insieme dai paparazzi del settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini. Le fotografie, pubblicate dal rotocalco appena menzionato, sarebbero state scattate successivamente alla partita di campionato Milan-Parma e in esse si vedono il campione e la Leotta prima e dopo la serata, alla quale erano presenti anche alcune amiche della conduttrice. I due hanno girato anche uno spot pubblicitario insieme che sta letteralmente spopolando sul web e la bella Diletta parrebbe avere detto addio al suo King Toretto, Daniele Scardina, con il quale la relazione amorosa sarebbe giunta al capolinea. C’è ora spazio per l’onnipotente Ibrahimovic nel suo cuore?