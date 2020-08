Ancora una volta il mercato si muove attorno ad una pedina fondamentale: Paul Pogba può essere la chiave per smuovere la situazione bianconera.

La Juventus, da mesi ormai, lavora su più fronti ed ha improntato diverse operazioni di mercato attraverso gli scambi per non andare ad impegnare molto budget in questa campagna acquisti. Eppure, il lavoro da fare in casa bianconera, sembra tanto: il centrocampo non da garanzie e va rinforzato, i terzini vanno migliorati e servirebbe anche qualche innesto in attacco per regalare a Cristiano Ronaldo un partner ideale. La rosa, quindi, va completata e si sono fatti diversi nomi eppure un solo giocatore può smuovere definitivamente tutto il mercato bianconero e quel nome è Paul Pogba.

Il centrocampista, attualmente in forza al Manchester United, è da tempo finito nuovamente sulla lista di Fabio Paratici: il ds bianconero, infatti, è un paio di stagioni che tenta di riportarlo a Torino per rinforzare il centrocampo bianconero. L’operazione Pogba, però, potrebbe sbloccare definitivamente il mercato bianconero sia in entrata che in uscita: infatti, secondo alcune voci, lo United è interessato a Douglas Costa e Alex Sandro due profili che sono finiti sulla lista dei partenti bianconera. L’idea è quella di uno scambio alla pari portando alla corte di Pirlo Pogba con gli altri due che farebbero il percorso inverso. Il tutto sbloccherebbe anche un’altra operazione di mercato bianconera perchè con la cessione di Alex Sandro si può chiudere anche per Robin Gosens ( accordo già trovato col calciatore) e sistemare così centrocampo e terzino ( sinistro) in un colpo solo: non ci resta che attendere una risposta dallo United.