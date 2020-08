Jack Bonaventura affida a Instagram il proprio messaggio alla società, ai compagni e ai tifosi del Milan, dopo sei stagioni in rossonero contraddistinte da un impegno costante e da una professionalità esemplare. Per lui 185 partite con il club di via Aldo Rossi, con 35 reti e 30 assist.

Bonaventura saluta il Milan: ecco il contenuto del post su Instagram

Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un’esperienza indimenticabile. Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa fantastica avventura: presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, medici e fisioterapisti. Grazie anche a tutti coloro che lavorano “dietro le quinte” a Milanello, sono loro il vero motore del Milan, grazie a loro ogni giorno ci sentiamo a casa, in famiglia. Grazie a tutti i tifosi milanisti, che ci hanno sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli più duri: il boato di San Siro è qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai.

Sarete sempre nel mio cuore !!

Calciomercato: quale sarà la prossima squadra dell’ex milanista?

Sul giocatore, attualmente svincolato dopo il mancato rinnovo del contratto, c’è il forte interessamento del neopromosso Benevento di Filippo Inzaghi, suo allenatore nel 2014-2015. Quello del 30enne di San Severino Marche è un profilo duttile e di qualità che farebbe comodo a molte squadre: per questo, oltre alle Streghe, alla finestra c’è anche la sua ex squadra, l’Atalanta di mister Gasperini.

