La ciliegina su una torta grandissima per la stagione che ha fatto. Alejandro Dario Papu Gomez è stato nominato come il miglior centrocampista del campionato di Serie A 2019-20: una conseguenza assai positiva visto quello che ha fatto con la maglia dell’Atalanta: giocatore di un talento straordinario, ma soprattutto capitano di una Dea sotto tutti i punti di vista (specialmente nei momenti di difficoltà), e i nerazzurri sono arrivati al terzo posto il merito è suo. Ecco i complimenti della società bergamasca.

Il comunicato dell’Atalanta nei confronti di Gomez – “Alejandro Papu Gomez miglior centrocampista della stagione 2019-2020! Lo ha annunciato la Lega Serie A comunicando gli MVP della stagione appena conclusa. La classifica – si legge nel comunicato – è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM, Coppa Italia Coca Cola e Coca-Cola Supercup. La premiazione avverrà all’inizio della stagione 2020-21 sul terreno di gioco. Una grandissima soddisfazione per il nostro capitano che è stato protagonista di un’altra stagione memorabile con gol, assist e innumerevoli giocate di straordinaria classe, e anche un motivo di grande orgoglio per la Società. Complimenti Capitano!