L’Atalanta vuole ultimare quei piccoli dettagli che mancano per completare la rosa in vista della stagione 2020/2021. I nerazzurri vogliono fare le cose in grande, e oltre a Miranchuk vogliono potenziare anche la difesa: reparto nella quale c’è la necessità di migliorare ancora qualche tassello. La lista è abbastanza lunga, ma oltre a Senesi, il nome che è in cima alla lista è quello di Romero: difensore classe 1998 di proprietà della Juventus (mandato in prestito al Genoa), nella quale Gian Piero Gasperini ha suscitato un grande interesse per riuscire a portarlo alla corte bergamasca. Proviamo ad analizzare la situazione.

Romero-Atalanta: i dettagli di una possibile trattativa con la Juve

Che i nerazzurri (Gasperini su tutti) siano interessati a Romero è un dato di fatto, ma è sulle cifre che si dovrà lavorare: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus valuta il giocatore ben 25 milioni di euro per quanto concerne l’acquisto a titolo definitivo. Una situazione tutta quanta da valutare visto che non si sta parlando di spiccioli: servirà trattare e trovare una soluzione. Fumata bianca? Non ancora, anche perché la Dea (come citato nell’introduzione) ha nel mirino anche Senesi. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.