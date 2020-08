Sconcerti: “Conte? Se non sta bene all’Inter che se ne vada. Ma senza buonuscita”

Mario Sconcerti, severo il suo commento nei confronti di Antonio Conte. E’ da venerdì sera che i tifosi dell’Inter aspettano con ansia di capire il destino di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Infatti poco dopo la bruciante sconfitta contro il Siviglia nella finale di Europa League, il tecnico salentino nel post-partita con le sue dichiarazioni aveva fatto presagire ad un imminente addio al club della famiglia Zhang ma tutto sarà più chiaro nell’incontro tra la dirigenza e il tecnico salentino. In merito alle dichiarazioni di Antonio Conte, è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti che a calciomercato.com ha criticato pesantemente Conte.

Sconcerti, duro il commento del giornalista nei confronti di Antonio Conte. “Leggo che sarebbe complicata la situazione relativa al contratto di Conte. Mi sembra una situazione piuttosto lineare. Se Se non sta bene all’Inter che se ne vada. Può avere ragione o torto, ma nessuno gli impedisce di andar via se non si trova più bene. Ti dimetti e addio”.

Sconcerti, ecco il suo parere sul capitolo buonuscita. “Se rinunci al contratto, non hai diritto ad una buonuscita o qualunque altra complicanza . Hai scelto di andar via, vai. La buonauscita spetta ai licenziati, rispetto la tua decisione di andartene, grazie ed arrivederci”.