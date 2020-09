Lucas Torreira, il punto della situazione

Quello di Lucas Torreira è senz’altro uno dei nomi più caldi e discussi durante l’intera sessione di calciomercato estiva. Il talento uruguaiano, classe ’96 è conteso tra moltissime squadre di serie A che da mesi lottano per aggiudicarsi il suo cartellino.

Fiorentina e Torino in testa

In pole position abbiamo sicuramente il Torino e la Fiorentina, club che da Giugno continua a rincorrere il giocatore senza sosta. Il nuovo toro di mister Giampaolo ha bisogno di rinforzare il centrocampo e cerca un top player in grado di trasmettere garanzie ad un reparto che necessità migliorie. Dopo aver sondato il profilo di Lucas Biglia e Fausto Vera, l’ex Sampdoria sembra essere il giocatore preferito dalla dirigenza, poichè già stato allenato in precedenza proprio da Giampaolo. In questo momento, i granata sembrano essere nella fase più avanzata della trattativa. La Viola nel corso delle ultime settimane sembra aver leggermente allentato la presa, poichè a centrocampo è già sufficientemente coperta. E’, però, da considerare che mister Giuseppe Iachini ripone grande stima nei confronti del calciatore e continua a desiderarlo. La decisione finale spetterà al patron viola Rocco Comisso.

Interesse per Milan e Roma

I rossoneri sono sempre a caccia di un centrocampista e nel corso delle ultime ore si è fatto spazio proprio il nome di Torreira. In alternativa resta viva la pista che li condurrebbe a Depay. La società milanese ha contattato recentemente gli agenti del giocatore, volendo quindi affermare un concreto interesse al possibile trasferimento. E’ da considerare anche un possibile agguato della Roma, che durante gli ultimi giorni sembra essersi interessata al cartellino del classe ’96. La società capitolina potrebbe sfruttare il Decreto crescita per lo stipendio, poichè l’urugaiano ha ancora 24 anni. Il risparmio sarebbe notevole ed il giocatore piace molto a Fonseca.



