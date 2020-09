Nations League, dove vedere Svezia Portogallo: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Svezia Portogallo, presentazione del match di Nations League. Alle ore 20.45 di martedì 8 settembre alla ‘Friends Arena’ di Solna a porte chiuse la Svezia del C.T Janne Andersson ospiterà il Portogallo del C.T Fernando Santos, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo 3 (Lega A) di Nations League. Fanno parte di questo raggruppamento anche Francia e Croazia che si affronteranno allo ‘Stade de France’ sempre alle 20.45. Gli scandinavi vengono dalla sconfitta interna per 0-1 contro la Francia nel match giocato alla ‘Friends Arena’ di Sola; i lusitani, invece, sono partiti subito nel primo match di Nations League battendo allo stadio ‘Do Dragao’ di Oporto la Croazia per 4-1 senza Cristiano Ronaldo. Svezia-Portogallo sarà diretta dall’olandese Danny Makkelie, coaudiuvato da Mario Diks ed Hessel Steegstra, mentre il quarto uomo sarà Jochem Kamphuis.

Dove vedere Svezia Portogallo in tv e streaming. Il match Svezia Portogallo, valevole per la 2.a giornata di Nations League, non verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva sulle reti Mediaset. Per chi vorrà vedere questo match in streaming potrà consultare i profili social delle due nazionali o magari collegandosi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi.

Dove vedere Svezia Portogallo, i precedenti. Sono 18 i precedenti tra le due nazionali con 7 vittorie in favore degli scandinavi, 6 pareggi e 5 vittorie dei lusitani.