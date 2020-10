Oggi pomeriggio alle ore 18.15 alla VEB Arena di Mosca si disputerà il match amichevole Russia-Svezia, test importante per le due squadre che si preparano per i due match di Nations League dei prossimi giorni: i padroni di casa saranno impegnati nel doppio turno casalingo contro Turchia e Ungheria, mentre gli ospiti dovranno disputare due incontri molto impegnati in trasferta contro Croazia e Portogallo.

I precedenti tra le due nazionali sono otto, con gli scandinavi avanti per tre vittorie contro le due dei russi e tre pareggi; l’ultimo incontro si giocato il 20 novembre 2018, valevole per la Lega B di Nations League con la Svezia vincitrice per 2-0 grazie alle reti di Lindelof e Berg. L’arbitro dell’incontro sarà il bosniaco Irfan Peljto.

Queste le probabili formazioni:

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov; Ozdoev, Zobnin; Ionov, Miranchuk, Cheryshev; Dzyuba. All. Stanislav Cherchesov

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Helander, Lindelof, Olsson; Forsberg, Svanberg, Olsson, Claesson; Quaison, Isak. All. Janne Andersson

Dove vedere Russia-Svezia in tv e streaming

Il match amichevole Russia-Svezia (calcio d’inizio ore 18.15) sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 20 (ch. 20 del digitale terrestre e 151 del bouquet di Sky), con collegamento a partire dalle ore 18.05. Ci sarà la possibilità anche di seguire la gara in streaming gratuito su Mediaset Play, servizio disponibile su pc, tablet, cellulari e dispositivi mobili.