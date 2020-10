Buon Compleanno Diego Maradona! 60 anni per il genio argentino

30 ottobre 1960, per chiunque potrebbe essere una giornata normale, ma per chi è un vero amante del calcio no. Oggi, Diego Armando Maradona, festeggia i suoi 60 anni, e già sui social, e soprattutto Instagram girano immagini, video, foto per onorare il campione argentino.

Un video di circa 35 minuti con ex calciatori, politici, ed altri sportivi che dedicano un pensiero al più grande calciatore di tutti i tempi, da Ronaldo Van Basten, Baresi, Careca, Cannavaro e via dicendo.

Nacque a Lanus, un sobborgo vicino Buenos Aires, ed è famoso quel suo video in bianco e nero in cui dice: “Mi primer sueno es jugar al Mundial y segundo es salir campeon”.

Lo diventerà campione, in Messico, nel 1986 vincendo un titolo praticamente da solo con la sua Argentina.

Genio e sregolatezza, cresciuto nell’Argentinos Junior, passò al Boca, squadra per la quale tifa, poi venne in Europa, in Spagna al Barcellona, dove non hanno ottimi ricordi.

Poi, il 5 luglio dl 1984, il Napoli, con 13 miliardi (cifra record per quei tempi) fece la pazzia: e la città ed i tifosi impazzirono. Con lui, 2 Scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa ed una Supercoppa Italiana, un ciclo che finì nel 1991, quando fu trovato positivo alla cocaina. Murales, altarini, tatuaggi, la gente lo venera come un Santo.

Ha dovuto sempre sopportare il dualismo con Pelé, lui a differenza de O Rey, ha giocato nel Vecchio Continente.

Come uomo sappiamo non è stato un esempio da seguire, debolezze che l’hanno portato vicino alla morte, problemi cardiaci, aumento di peso.

Ma l’affetto dei familiari, ed i tifosi soprattutto gli hanno dato la spinta per ricominciare. Aldilà delle cattiverie dei giornalisti, che gli puntano sempre il dito, in fondo, chi è senza peccato, scagli la prima pietra!

Feliz Cumple Diego!