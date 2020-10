Inter, Conte: “ Vogliamo proseguire nel percorso che abbiamo iniziato ”

In videoconferenza il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha presentato il derby della “Madonnina” contro il Milan, match che si disputerà domani sera alle 18 allo stadio “San Siro”

“Cerchiamo di fare bene in tutte le partite che giochiamo, anche perché ogni singola sfida mette in palio tre punti. Sicuramente il derby porta difficoltà maggiori. Affrontiamo una squadra forte, che sta facendo bene: arriva da un ottimo finale di stagione e ha ripreso nella giusta maniera. Vogliamo fare bene e proseguire nel percorso che abbiamo iniziato, sappiamo che ci saranno delle difficoltà. Gli ultimi a rientrare sono stati Alexis e Vidal. Se fai bene in nazionale arrivi con il morale alto. Noi vogliamo preparare bene il match e sfrutteremo anche il morale di questi giocatori che hanno fatto bene in nazionale”. “Difficoltà nel preparare il derby? Un giorno in più avrebbe fatto comodo, ma ci sono calendari da rispettare e ci adeguiamo. La prepariamo oggi, non abbiamo altre vie. Tra video analisi e lavagna, l’allenamento non dovrà essere troppo intenso o lungo: i calciatori sono tornati ieri dopo aver giocato due o tre partite consecutive”. “Derby prova della maturità? Siamo alla quarta giornata, gare importanti ce ne saranno tantissime da qui alla fine. È inevitabile che mi aspetti una crescita dei ragazzi dal punto di vista della responsabilità: è importante per fare un ulteriore step in avanti“.

Infine il tecnico salentino ha parlato della mancanza dei pubblico in una partita sentita come quella del derby di Milano: “Giocare senza pubblico non è bello mi spiace: ci si dimentica che si lavora e si suda per dare soddisfazioni ai tifosi che vengono allo stadio anche facendo rinunce nella vita privata per acquistare i biglietti. Nell’ultimo derby l’apporto dei tifosi è stato determinante per la nostra rimonta, ma anche in questa occasione daremo il massimo per i colori della nostra maglia”