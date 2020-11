Barcellona, ko e brutto infortunio per Piqué: torna nel 2021

Ieri sera, nel big match andato in onda al Wanda Metropolitano, tra Atletico Madrid e Barcellona, Koeman e i suoi ragazzi ne escono sconfitti e feriti. Per il Barcellona si è registrata una doppia sconfitta ieri, non solo ko contro l’Atletico Madrid, perde anche Gerard Piqué. Il difensore centrale spagnolo ha riportato una grave distorsione al ginocchio destro. Infortunio che terrà fuori Piqué per almeno 6-8 settimane.

L’infortunio arriva al 62′ minuto di gioco in uno scontro sfortunato contro Correa. Il giocatore, dolorante, esce sorretto da due addetti dello staff medico Blaugrana.

Barcellona, non solo Piqué, infortunio anche per Sergi Roberto

Il tecnico Koeman dovrà far fronte non solo alla perdita del suo centrale più importante, ieri sera si è infortunato anche Sergi Roberto. Il centrocampista del Barcellona, così come Piqué, è uscito in anticipo dal campo di Madrid. Per lui, al momento, sembra un infortunio più lieve, che dovrebbe risolversi in meno di un mese. Lo spagnolo ha accusato un infortunio al quadricipite destro. Entrambi i giocatori verranno valutati e si saprà di più su infortuni e tempi di recupero.

Sicuramente Piqué non potrà essere in campo per la sfida contro la Juventus in Champions League, prevista per il prossimo 8 dicembre al Camp Nou.