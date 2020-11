LIVE Atletico Madrid-Barcellona: cronaca e risultato in tempo reale

(Aggiorna qui la Diretta Live di Atletico Madrid-Barcellona)

L’arbitro Manuera Montero J. dirige la gara.

Diretta Live Atletico Madrid-Barcellona: le formazioni ufficiali

Atletico Madrid – (4-4-2): Oblak; Tripper, Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, Carrasco, Saul, Koke; Joao Felix, Correa.

Barcellona – (4-2-3-1): Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Dembéle, Messi, Pedro; Griezmann.

Arbitro: Manuera Montero J (Spa)

Diretta Live Atletico Madrid-Barcellona: la presentazione del match

Al Wanda Metropolitano di Madrid va in scena il big match tra Atletico M. e Barcellona. A partire dalle ore 9 di sera del 21 novembre. La gara si svolgerà a porte chiuse, per limitare il contagio da Coronavirus, sempre più diffuso in Spagna, attualmente in piena emergenza, e nel mondo intero.

La gara di questa sera era molto attesa soprattutto per la prima volta di Suarez contro la sua ex squadra. Purtroppo l’uruguaiano non ci sarà, è risultato positivo al Covid-19. Messi e compagni proveranno a ritrovare l’equilibrio di sempre con risultati positivi, visto che quest’anno faticano ad arrivare. Atletico Madrid intento a continuare la striscia positiva in campionato, con zero sconfitte all’attivo.

Le due squadre la prossima settimana sono impegnate anche in Champions League. I Blaugrana partiranno alla volta di Kiev, per l’incontro contro la Dinamo K., mentre la squadra guidata da Simeone attende in casa la Lokomotiv Mosca.