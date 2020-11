Biasin su Eriksen: “Non adatto alla Serie A? Mi pare una boiata”

Tra i giocatori più positivi di questa pausa nazionali vi è Christian Eriksen che, con la sua Danimarca, ha dimostrato di essere ancora un vero leader in campo, con la capacità di creare gioco, servire i compagni con i tempi giusti e anche di andare a segno. Capacità indubbie per tutti coloro che lo hanno visto scendere in campo con le maglie di Ajax e Tottenham negli anni passati, ma che con la maglia dell’Inter non è ancora riuscito ad esprimere. Nei giorni passati Beppe Bergomi ha esternato la sua opinione sul calciatore, non ritenendolo adatto al gioco di Conte e alla Serie A in quanto nel campionato italiano “ci vanno i calciatori più in gamba”.

Fabrizio Biasin non ci sta: “Eriksen non adatto alla serie A? Mi pare una boiata”

Il giornalista Fabrizio Biasin, sul proprio profilo twitter, ha esternato il suo disappunto a tutti coloro che ritengono Eriksen non adatto alla massima competizione calcistica italiana: “Ogni giorno, da due settimane, leggo e ascolto doverose critiche a #Eriksen che, è vero, deve dare molto di più. Accetto ogni genere di appunto, non quando si dice che siamo di fronte a un giocatore “timido” e “non adatto alla serie A”. Quella francamente mi pare una boiata“.