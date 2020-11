Djokovic imita l’esultanza di Cristiano Ronaldo (Video): ecco la risposta del portoghese

Simpatico siparietto social che ha visto il campione bianconero Cristiano Ronaldo, in questi giorni impegnato con il suo Portogallo per gli ultimi due incontri di Nations League (lusitani campioni in carica) e il tennista, numero uno del mondo del ranking Atp, Novak Djokovic, che si trova a Londra dove da domani cominceranno le Atp Finals.

Che l’esultanza di Cr7 sia conosciuta ormai in tutto il mondo è una cosa risaputa, con molte persone (sportivi e non) che cercano di imitarlo nel miglior modo possibile e questa volta ci ha provato proprio il campione serbo pubblicando un video del suo gesto sul suo profilo Twitter, con chiosa finale dove ha chiesto al portoghese: “Cristiano come sono andato?”. Ovviamente la risposta di Cr7 non si è fatta attendere molto: “Niente male fratello“, anche se va detto che dalle emoticon inserite, non fosse proprio convinto.

Un siparietto molto divertente che ovviamente ha avuto molti like e tantissimi commenti divertenti dei loro fan; un momento per sdrammatizzare in un periodo molto difficile dovuto all’emergenza Covid-19 che non smette di cessare; chissà ora se Djokovic comincerà ad esultare come Ronaldo alla fine dei suoi match vinti, ma probabilmente vista la sua performance sarà molto difficile.

Djokovic, il video dell’imitazione di CR7