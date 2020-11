Europei, Ibra Svezia? Il tweet criptico con la maglia della nazionale. Con un messaggio sui suoi social, l’attaccante del Milan sembra aprire a un clamoroso ritorno in nazionale. Il sogno di Ibra sarebbe giocare i prossimi Europei con la Svezia e sfidare Lewandowski.

Ibra Svezia? Forse, ecco il tweet con la maglia della Nazionale

Che fosse un campione lo sappiamo da molto tempo. Ma ciò che non ci saremmo mai aspettati è il tweet con la maglia della Nazionale svedese. Ebbene sì, perchè Ibra non si accontenta. Non solo il primo posto in Serie A e nella classifica marcatori del nostro campionato, dopo essersi ripreso completamente il Milan adesso Zlatan Ibrahimovic ha intenzione di riconquistare anche la Svezia. E lo fa attraverso un post apparso sui propri canali social, lasciando intendere qual è il suo sogno più grande: “Long time no see”

Ibra non veste la maglia della Svezia ormai dall’Europeo del 2016 e proprio un altro Europeo, quello in programma nell’estate del 2021, potrebbe essere segnare il suo grande ritorno. Il sogno di Zlatan, che la prossima estate avrà quasi 40 anni (li compirà ad ottobre), sarebbe quello di sfidare Robert Lewandowski, capocannoniere dell’ultima edizione della Champions League e al momento il migliore centravanti al mondo. E chissà che non possa accadere, Ibra Svezia? Tutto è possibile.

Ibra Svezia, la situazione della Nazionale. Dopo la prossima giornata di campionato ci sarà una nuova pausa per gli impegni delle Nazionali. La Svezia giocherà tre partite nel giro di pochi giorni, l’amichevole contro la Danimarca (mercoledì 11 novembre) e le gare di Nations League contro Croazia (sabato 14) e Francia (martedì 17). Dopo questa sua apertura sui social, dunque, vedremo se per Ibra arriverà la convocazione e il clamoroso ritorno.