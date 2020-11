Inter, doppia tegola per Conte: Brozovic positivo, Hakimi infortunato

Due brutte tegole per l’Inter. Dopo Sanchez, infortunato con il Cile, è toccato ad Hakimi entrare in infermeria, mentre sarà quarantena per Brozovic. Achraf Hakimi, ieri sera era in splendida forma con la maglia della sua Nazionale, apre anche le marcature della gara tra Marocco e Repubblica Centrafricana, con un gol splendido. Il match, valido per la African Nations League, è costato caro al difensore marocchino. L’intervento su Hakimi del portiere della squadra avversaria ha costretto il giocatore dell’Inter ad abbandonare il campo. Al momento sembra nulla di preoccupante, solo una contusione da trattare e poi verrà valutato.

Inter, anche Brozovic out. Il croato è positivo al Covid-19

In seguito all’amichevole tra Croazia-Turchia i test hanno rivelato la positività del centrocampista nerazzurro. Nella nazionale croata il positivo era Vida, venuto allo scoperto troppo tardi. I risultati pre-match erano arrivati solo a gara iniziata. Alla fine del primo tempo è stato appreso che Vida fosse positivo, poi è stato sostituito, ma aveva trascorso 45 minuti in campo. Nella nazionale croata milita un altro giocatore dell’Inter, Perisic, il quale al momento è risultato negativo ai vari test effettuati. Perisic dovrebbe esserci nella gara di campionato la prossima settimana, Antonio Conte invece si ritrova a dover fare i conti con l’assenza di Brozovic e molto probabilmente anche di Hakimi.