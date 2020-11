Inter, Sensi a lavoro: il centrocampista a breve tornerà in campo

Una perdita grave per Antonio Conte e l’Inter quella di Stefano Sensi, fuori dai giochi per diversi infortuni. Il centrocampista fa sentire la sua mancanza, non gioca da un mese, l’ultimo ostacolo è stato un risentimento muscolare. Adesso sta meglio ed è tornato anche ad allenarsi, ma in disparte e con cautela. Questo weekend farà un nuovo controllo, l’ultimo, per valutare il suo rientro.

Inter, continua a puntare su Sensi, in campo dopo la sosta

Dopo la sosta delle Nazionali potrebbe esserci un rientro di Stefano, così come riporta la Gazzetta dello Sport. Nei prossimi giorni verrà valutata la sua condizione, se lo staff medico riterrà opportuno il suo rientro, la prossima settimana tornerà ad allenarsi in gruppo. L’obiettivo è quello di averlo tra i convocati fin dalla prima gara dopo la sosta, il 22 novembre contro il Torino. L’importante però è fare le cose con calma, senza troppi carichi di lavoro, per lui c’è un programma personalizzato.

L’inizio stagione di Stefano è stata un disastro, al momento conta soltanto 7 presenze, 4 da titolare. Nonostante i tanti problemi fisici, l’Inter, che in estate lo ha riscattato con convinzione dal Sassuolo, continua a puntare sul giocatore che, con Vidal e Barella, è perfetto per il centrocampo nerazzurro.