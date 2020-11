LIVE Napoli-Roma: al San Paolo per la nona di campionato

LIVE Serie A Napoli-Roma

Segui la diretta live a partire dalle ore 20.45 della 9ª giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Roma del 29 novembre 2020.

Squadre in campo per il riscaldamento

1′ Tempo

Formazioni ufficiali

NAPOLI— 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA— 3-4-2-1: Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Lo. Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

Napoli-Roma

Il big match del San Paolo tra gli uomini di Gattuso e quelli di Fonseca, vede il Napoli arrivare da una bella vittoria in Europa League contro il Reijeka, mentre i giallorossi hanno un rifilato 2-0 al Cluj in trasferta. La Roma quest’anno ha ingranato la marcia e colleziona una vittoria dopo l’altra, sia in campionato che in Serie A.

Il Napoli in campionato è reduce da una brutta sconfitta ad opera del Milan, proprio al San Paolo una settimana fa.

La Roma ha un bel ruolino in campionato: 5 vittorie, due pareggi e una sconfitta, alloggia al quarto posto in classifica, ma con una vittoria potrebbe piazzarsi in seconda posizione. Il Napoli, con 5 vittorie e 3 sconfitte, è settimo.

Rino Gattuso non potrà contare su Hysaj, Rrhamani, Osimhen e Babayoko.

La Roma arriva in Campania con una lunga lista di assenti: Bper, Pastore, Santini, Zaniolo, Smailing, Kumbulla.