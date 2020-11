Maradona le ultime notizie date dal medico personale dell’argentino

C’è grande apprensione da parte di tifosi e amici, su Diego Armando Maradona le ultime notizie arrivano direttamente da uno stretto membro dello staff dell’ex calciatore del Napoli. Come riportato da Sportmediaset, le prime parole rincuorano tutti, infatti è lo stesso medico personale dell’argentino a dire che le sue condizioni di salute “non sono gravi”.

Leopoldo Luque afferma che Diego Armando Maradona al momento è “molto triste da una settimana, non ha voglia di mangiare”.

La mano de Dios attuale allenatore del Gimnasia y Esgrima, è ricoverato in una clinica privata di La Plata, distante circa 40 chilometri da Buenos Aires. Questa improvvisa crisi dell’ex fuoriclasse dell’Albiceleste ha sorpreso tutti. Maradona da poco ha compiuto 60 anni e dopo aver raccolto gli affettuosi auguri giunti da ogni parte del mondo, la sera stessa del giorno del suo compleanno è stato in panchina per la prima partita del campionato nazionale. In quell’occasione il suo Gimnasia si è imposto sul Patronato con un sonoro 3 a 0.

Secondo Leopoldo Luque: “Non aveva energia, il compleanno è stato un fattore che lo complica in qualche aspetto. La mia idea è di farlo idratare per tre giorni, vedere l’evoluzione e curarlo. Non c’è nessuna emergenza”. Su Maradona le ultime notizie confermano che l’argentino non è positivo al Covid-19.