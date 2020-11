Milan, perde Leao: infortunio in Nazionale. Rebic dal 1′

Nuovi guai per il Milan, brutto infortunio per Leao. Il giocatore portoghese si è infortunato ieri sera mentre giocava con la sua Nazionale (Under 21). Un bel problema per l’allenatore che perde uno dei suoi giocatori più in forma. Secondo le prime indiscrezioni si tratta di una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Un infortunio serio che terrà il giovane attaccate fuori per diverse gare. Sicuramente non sarà possibile convocarlo per le partite contro Napoli, Lille e Fiorentina, così come ha riportato Tuttosport.

Milan, Leao a controllo tra 10 giorni

Tra dieci giorni verrà rivalutato e in base alle condizioni si capirà quando potrà tornare in campo. In casa Milan l’attaccante era in ballottaggio per la sfida con Napoli con Rebic, adesso all’allenatore non rimane scelta, sarà il croato a partire dal primo minuto. La sfida con il Napoli è sempre più vicina, tra i convocati dovrebbe esserci anche Romagnoli, che si può definire recuperato dopo l’infortunio che lo ha tenuto out per un po’. Insieme a Romagnoli, rivedremo anche Musacchio.

Nella gara al San Paolo non ci sarà neanche l’allenatore Stefano Pioli, ancora positivo al coronavirus, così come anche il suo vice, Murelli. In panchina esordio per Bonera, per guidare i rossoneri.