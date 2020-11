Milan, Saelemaekers e Calabria recuperati per il Verona

STEFANO PIOLI SI AGGRAPPA A IBRA PER TORNARE ALLA VITTORIA – Il Milan vuole subito riprendere la corsa dopo l’inaspettata sconfitta in Europa League con il Lille. La squadra di Stefano Pioli è stata letteralmente surclassata dai francesi ed il tecnico rossonero spera che si tratti solo di un incidente di percorso. La conferma arriverà dalla prossima sfida dei rossoneri con il Verona, squadra che si sta confermando come una delle migliori del campionato. Nonostante i gialloblu abbiano perso i pezzi migliori sul mercato, Juric sta riuscendo nel miracolo di tenere alta la competitività della squadra che, in questo momento, ha anche la miglior difesa del campionato con appena tre gol subiti. Non sarà quindi una partita semplice quella del Milan che si aggrappa a Zlatan Ibrahimovic per tornare a vincere.

Milan, recuperati Saelemaekers e Calabria

Oltre a Zalatan Ibrahimovic, Stefano Pioli potrà contare anche su Saelemaekers e Calabria per la partita contro il Verona. I due rossoneri infatti, non hanno preso parte alla sfida di Europa League perchè infortunati. Oggi però, i due giocatori si sono regolarmente allenati con i compagni di squadra e quindi saranno a disposizione di Pioli per la partita di domenica sera con l’Hellas Verona.