La morte di Diego Armando Maradona ha scosso l’intero mondo del pallone. Sui social tantissimi appassionati si sono stretti attorno al dolore della scomparsa del “Pibe de Oro“, compresi anche i calciatori: specialmente quelli argentini. Il capitano dell’Atalanta Papu Gomez, stasera impegnato a Liverpool contro i Reds per la prima giornata di ritorno del girone di Champions, ha voluto omaggiare lo stesso Maradona con un post dedicato su Instagram.

La dedica di Papu Gomez a Diego Armando Maradona

Il post di Gomez recita: “Que en paz descanses Diego ❤ te vamos a extrañar mucho todos los argentinos y todos los que algún día soñamos con ser como vos y llevar ese número . Hoy el fútbol murió también, le diste alegria a muchísima gente, no te merecías pasar el resto de tus días así. Mando mis condolencias a familiares y amigos. Es muy triste todo 😭💔

(“Riposa in pace Diego ❤ ci mancherai molto, tutti gli argentini e tutti noi che un giorno sogniamo di essere come te e di indossare quel numero. Oggi è morto anche il calcio, hai dato gioia a tante persone, non meritavi di passare il resto dei tuoi giorni così. Mando le mie condoglianze a familiari e amici. È tutto molto triste”) 😭💔

https://www.instagram.com/p/CIBXEonJv5j/?utm_source=ig_web_copy_link