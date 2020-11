Napoli, Insigne vola con l’Italia: momento brillante per l’azzurro

Lorenzo Insigne fa volare l’Italia alle Four Nations League, ed è ancora una volta il migliore in campo. Gli azzurri battono la Bosnia Erzegovina per 2-0 e chiudono il girone primi in classifica. In gol vanno Belotti, che ritrova la porta dopo un anno e Berardi, tornato in formissima dopo l’infortunio.

Gli azzurri non riuscivano a trionfare così dai mondiali del 2006 e dagli Euro del 2012, adesso si può tornare a pensare ini grande con l’occasione delle Four Nations League si terranno nell’ottobre del 2021.

Il giocatore del Napoli, Insigne: “Volo grazie a Gattuso”

L’Italia ha un grande protagonista nella vittoria contro i bosniaci: Lorenzo Insigne, che a fine gara commenta così la sua prestazione a Rai Sport: “Gattuso mi sta dando tanto a Napoli, sia a livello fisico che tattico, dopo un periodo in cui non ho avuto un bel rapporto con la piazza. In Nazionale ho Mancini ed Evani, che mi stanno mettendo nelle condizioni di fare bene”.

Sicuramente la partita non è stata facile, ma l’Italia ha gestito bene il gioco, anche se in panchina non c’era l’allenatore Mancini, in isolamento per via del Covid-19. L’attaccante del Napoli sulla partita contro la Bosnia: “Conoscevamo le difficoltà della partita, ma abbiamo fatto una grande prova di individualità siamo riusciti ancora una volta ad impostare bene il nostro gioco. Vestiamo questa maglia con orgoglio e cerchiamo di rispettarla in tutte le partite”.