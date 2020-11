Roma, Dzeko ancora positivo: potrebbe saltare anche il Napoli

Edin Dzeko non riesce ad uscirne. L’attaccante della Roma dopo quindici giorni dal tampone che ha rivelato la positività al coronavirus, ancora non si negativizza.

Il bosniaco ha già saltato la sfida contro il Genoa e la partita di oggi contro il Parma. Salterà, molto probabilmente, anche il match contro il Cluj, valido per la prima gara della fase di ritorno dei gironi di Europa League.

Il rischio, secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, è che potrebbe saltare anche la prossima gara di campionato, il big match contro il Napoli.

Roma, anche se negativo, forma fisica da recuperare

Non è quantificabile per nessuno il tempo di negativizzazione in un soggetto che risulta positivo al Coronavirus, quindi non si può prevedere il suo ritorno sul campo. Dal 6 novembre l’attaccante della Roma è positivo, dopo aver trascorso in isolamento domiciliare i giorni di quarantena, è risultato ancora positivo, ma Edin ha ripreso gli allenamenti a casa propria, a Casal Palocco dopo la quarantena.

Domani sarà sottoposto a nuovo tampone, in attesa del risultato, a Trigoria attendono con fervore il ritorno del bosniaco, importante nella fase offensiva dei giallorossi. Ciò che incute timore nel giocare e nello staff è che anche se nei prossimi giorni dovesse risultare negativo ai test, l’ex City avrà una condizione fisica non idonea ad affrontare gare così impegnative, come quella di Champions League o contro il Napoli.