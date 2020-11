Roma, guai in difesa per Fonseca: nuovo stop per Smalling

GAUI PER CHRIS SMALLING, RECUPER INVECE EDIN DZEKO – Proseguono i problemi per la Roma e per Chris Smalling. Il difensore inglese era rimasto fuori contro il Parma a causa di una forte intossicazione alimentare. Ora un nuovo stop per il giallorosso. Smalling ha infatti accusato un fastidio al ginocchio sinistro e oggi è stato costretto a svolgere un allenamento individuale. Ieri il difensore era tornato ad allenarsi con i compagni, oggi il nuovo stop che probabilmente lo terrà fuori nel match di Europa League in programma giovedì in trasferta contro il Cluj. Con Kumbulla, Fazio out per il Covid-19 e Mancini fuori per un risentimento all’adduttore, Paulo Fonseca si trova in totale emergenza nel reparto difensivo.

Roma, le buone notizie arrivano da Dzeko

Guai in difesa per la Roma, mentre l’attacco ritrova finalmente Edin Dzeko. Il bosniaco è tornato oggi ad allenarsi con la squadra in quanto negativizzato dal Covid-19. Il capitano giallorosso resta ancora in dubbio per il match contro il Cluj in quanto deve ritrovare la migliore condizione ma Dzeko, dovrebbe comunque partire con la squadra e iniziare il match dalla panchina. Il totale rientro del bosniaco ci sarà in campionato domenica sera contro il Napoli al San Paolo.