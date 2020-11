Roma, Totti sementisce: “Nessun incontro con la nuova proprietà”

LA ROMA RICHIAMA TOTTI CHE PERO’ SMENTISCE – La notizia bomba era stata riportata ieri da La Gazzetta dello Sport. La Roma sarebbe pronta a riabbracciare Francesco Totti. La rosea aveva parlato dell’incontro tra l’ex capitano giallorosso con Dan e Ryan Friedkin, i nuovi proprietari del club capitolino. L’occasione è stata per conoscersi meglio ma anche per parlare del ruolo che Totti potrebbe ricoprire in futuro nella Roma. Il ruolo offerto a Totti è rappresentativo, di bandiera istituzionale. Totti avrebbe replicato che gli andava bene tornare alla Roma, ma per ricoprire un ruolo operativo. Friedkin ha ascoltato le richieste di Totti dandosi appuntamento tra qualche tempo per tornare a parlare.

Totti smentisce qualsiasi contatto con la nuova proprietà della Roma

Totti però ha smentito oggi di aver avuto qualsiasi contatto con la nuova proprietà della Roma. Questa volta l’ex giallorosso ha parlato al Corriere dello Sport. Totti ha detto chiaramente: “Ad oggi non ho mai incontrato nessuno della Roma. Sono uscite tutte cavolate, non mai visto e sentito nessuno”. A quanto pare, l’incontro tra le parti non c’è mai stato, ma la dirigenza e nuova proprietà capitolina sarebbe pronta a parlare con Totti, prendendo un caffè insieme, per valutare un suo possibile ritorno alla Roma.