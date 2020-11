Serie A, dove vedere Milan-Fiorentina: streaming e diretta tv

Serie A, dove vedere Milan-Fiorentina

Oggi alle 15 a San Siro si gioca Milan-Fiorentina, gara valida per la nona giornata di campionato. Il Milan è reduce del pareggio in Europa League, la Fiorentina di una bella vittoria in Coppa Italia che l’ha portata agli ottavi.

Il Milan è primo in classifica, dopo la sconfitta del Sassuolo ad opera dell’Inter, al di là del risultato resterà primo, anche se fare punti aiuterebbe i rossoneri a creare un bel vantaggio sulle inseguitrici. La Fiorentina dopo otto giornate è quindicesima in classifica con appena 8 punti, una situazione pericolosa se non dovesse iniziare a macinare punti, la zona rossa è vicina. Proprio per far fronte all’emergenza è stato richiamato in panchina l’allenatore Cesare Prandelli. Una settimana fa il suo esordio, con un’amara sconfitta contro il Benevento.

Il Milan scenderà in campo senza il suo top player Zlatan Ibrahimovic, infortunatosi la passata domenica contro il Napoli, ma nonostante la grave assenza, la rosa guidata da Pioli ha un buon organico.

Tra i rossoneri assenti anche Musacchio e Leao.

La Fiorentina contro i rossoneri negli ultimi anni è sempre riuscita a cavarsela bene, la scorsa stagione ha ottenuto 4 punti su 6 contro il Milan. Le due squadre si sono confrontate ben 160 volte in Serie A: 72 vittorie del Milan, 44 pareggi e altrettanti 44 vittorie della Fiorentina. Anche se le ultime gare ha visto gli ospiti contrastare bene i padroni di casa, quest’anno arrivano a San Siro con condizione diversa e un rendimento stagionale e in trasferta poco felici. Il Milan, forte delle sei vittorie e due pareggi, proverà a insaccare tre punti essenziali oggi pomeriggio.

Dove vedere Milan-Fiorentina, streaming e diretta tv

La partita tra Milan-Fiorentina andrà in onda oggi pomeriggio alle ore 15 in diretta su DANZ, che ha acquistato in esclusiva i diritti di 3 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguirla in televisione grazie a una moderna smart tv, oppure tramite altri dispositivi elettronici. Il match non sarà disponibile soltanto in TV ma anche in streaming. Gli utenti DANZ potranno vedere la sfida di San Siro in diretta sul sito della piattaforma, oppure scaricando l’app di DAZN, in entrambi i casi su dispositivi come pc, tablet e smartphone. Inoltre, dopo il 90′, saranno disponibili on demand anche la partita in versione integrale e gli highlights.