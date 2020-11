Totti: ” Maradona? Sarà sempre con noi”

Domani si affronteranno Napoli e Roma nel big match allo stadio San Paolo. Una sfida che ha visto sempre protagonisti due bandiere come Totti e Maradona, quest’ ultimo venuto a mancare mercoledì e che Totti ha voluto ricordare questa sera nell’intervista a canale 5 nel programma “Verissimo”.

Queste le sue parole:

Maradona?

A me piace ricordare come se fosse ancora qui, le emozioni che ci ha dato lui sono impensabili che ci siano di nuovo. Oltre che essere per me una persona straordinaria, avevo un bellissimo rapporto con lui. E’ un’icona del calcio, quello che faceva lui per certi giocatori è impensabile. Lo sentivo abbastanza spesso, l’ultima volta che l’ho sentito è due mesi fa quando era in Argentina ad allenare. Ci mandavamo messaggi, voleva sapere come stavo. Se organizzassero una partita in suo onore andrei subito.



La chiamata di Maradona…

Poi un aneddoto: il giorno dopo che ho smesso con il calcio è stato il primo ex giocatore a chiamarmi e a darmi un sostegno. Essere chiamato da Maradona non è da tutti. Mi disse di vivere alla giornata e di stare tranquillo. Per me cambiare il lavoro è stata la “morte”.



Disse di te che sei il più grande calciatore della storia

Mi basta questo. E’ il complimento più bello che potessi ricevere.



Hai mai copiato qualcosa da lui?

Nemmeno alla play. E’ impossibile.

Come ti trovi nella nuova veste?

Mi manca il campo ma c’è un inizio e una fine. Conosco tutto del calcio ed è come se fossi a casa.

Gli stadi vuoti…

Purtroppo è brutto a dirlo ma non è calcio. E’ un’atmosfera diversa. Spero si possa tornare presto alla normalità. Il calcio è dei bambini fino ad arrivare agli anziani, è un modo per svagarsi.

Tra poco è natale….

Purtroppo non sarà come tutti gli altri. Spero di passarlo in famiglia e di riviverli come i vecchi. Non sarà uguale perché ho perso mio padre poco tempo fa e sarà diverso. Siamo molto uniti vediamo cosa ci riserva questo Natale. Speriamo si possa trovare il vaccino e si possa tornare alla normalità.