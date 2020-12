Mario Balotelli al Grande Fratello: “Presto andrò in un nuovo club”

Mario Balotelli al Grande Fratello Vip: “Presto andrò in un nuovo club”. Il giocatore ex Nazionale è intervenuto qualche giorno fa durante la trasmissione di Canale 5 condotta da Alfonso Signorini per parlare con il fratello minore Enock.

Mario Balotelli e la notizia bomba: “Presto firmerò e tornerò a giocare”

Dopo aver terminato il suo contratto con il Brescia alla fine della scorsa stagione, Mario Balotelli si ritrova ancora svincolato e con nessuna squadra che lo vuole. In questi ultimi giorni di mercato c’è stato un interesse forte prima del Genoa e poi del Benevento, ma per Super Mario il futuro è ancora appeso ad un filo.

La stagione è cominciata da poco e lui ancora non ha una squadra. L’unica certezza è la sua casa, che attualmente è a Brescia. Tanto che ha cominciato a preoccuparsi pure il fratello minore, Enock, che attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello come concorrente. Qualche settimana fa, infatti, il fratello maggiore ha chiamato Enock per fargli una sorpresa e si è lasciato scappare qualcosa sul suo futuro: “Dove sono andato a giocare? Ancora non gioco, tra qualche settimana firmerò, stai tranquillo”.

Enock ha la possibilità di ricevere un messaggio dalla mamma… letto da una persona super speciale! 😍 #GFVIP pic.twitter.com/bsEbjUM7Wx — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2020

Il fratello ha tantissima voglia di sapere la squadra in cui giocherà il fratello maggiore, ma in effetti ancora Mario Balotelli è svincolato. Alcune trattative sono in ballo ma un futuro che conosce solo lui al momento.