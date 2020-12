Torino-Udinese, probabili formazioni: Zaza e Belotti per uscire dalla zona retrocessione

La gara tra Torino-Udinese, valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà sabato 12 dicembre alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino.

Il Torino arriva all’undicesima di campionato in una situazione difficile. I granata alloggiano in 17a posizione, zona retrocessione, quest’anno hanno raccolto soltanto 6 punti in 10 gare, ottenendo 1 successo, 3 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima gara di campionato è stato il derby all’Allianz Stadium, dopo un grandioso primo tempo si fanno raggiungere dai bianconeri per poi finire sconfitti nei minuti finali. Nella gara di oggi i piemontesi hanno bisogno di punti e di smaltire la rabbia del derby. Giampaolo ha una lunga lista di indisponibili che non aiutano in un momento già difficile di suo. Baselli, Milluco, Murru, Verdi e Ansaldi sono indisponibili; Ujkani è da valutare. Rincon è diffidato ma è nella lista dei 23 convocati dall’allenatore. In ballottagio Bremer-Nkoulou e Rodrigruz-Vojvoda. Dopo la grande prestazione del derby, Nkoulou è in netto vantaggio.

L’Udinese, carico delle due splendide vittorie contro Lazio e Genoa, arriva all’Olimpico Grande di Torino carico, anche se sfavorito. Anche se fuori dalla zona retrocessione, i friulani non viaggiano lontani dalla zona pericolosa. Gli uomini allenati da Gotti sono in 15a posizione con 10 punti. Anche se sfavoriti i bianconeri proveranno a raccogliere qualche punto per non mettere in pericolo la situazione in classifica. Per Torino sono partiti 23 convocati da Gotti. Nella lista non c’è Arslan per squalifica, Okaka che ha dato forfait per problemi fisici. Assenti anche De Maio, Nicolas, Ouwejan. Ballottaggio per Wallace-Mandragora, favorito il primo sul secondo.

Torino-Udinese, probabili formazioni

TORINO (4-3-2-1): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Zaza.

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto.